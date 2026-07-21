Brahms, Quatuor Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
mardi 3 novembre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 5e Arrondissement
Brahms, Quatuor
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03 21:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Soixante-quinze ans séparent la sonate de Beethoven et le quatuor de Brahms. Soixante-quinze ans, et un monde si Brahms s’inscrit dans le prolongement de son aîné, il laisse en revanche pleinement éclater le romantisme que Beethoven gardait tamisé.
.
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Seventy-five years separate Beethoven’s sonata and Brahms’s quartet. Seventy-five years—and a world of difference: while Brahms follows in his predecessor’s footsteps, he allows the Romanticism that Beethoven kept in check to burst forth in full force.
L’événement Brahms, Quatuor Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon 5e Arrondissement (Rhône)
- Beethoven, L’Archiduc Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 29 septembre 2026
- Mozart / Smetana Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 6 octobre 2026
- So British! Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 13 octobre 2026
- Merveilleux Moyen Âge L’abbaye de l’ile-barbe, un voyage aux portes de Lyon Musée d’Histoire de Lyon Gadagne Lyon 5e Arrondissement 17 octobre 2026
- Dvořák, Quintette Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 17 novembre 2026