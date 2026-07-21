Brahms, Quatuor Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 5e Arrondissement

Brahms, Quatuor

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03 21:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Soixante-quinze ans séparent la sonate de Beethoven et le quatuor de Brahms. Soixante-quinze ans, et un monde si Brahms s’inscrit dans le prolongement de son aîné, il laisse en revanche pleinement éclater le romantisme que Beethoven gardait tamisé.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

Seventy-five years separate Beethoven’s sonata and Brahms’s quartet. Seventy-five years—and a world of difference: while Brahms follows in his predecessor’s footsteps, he allows the Romanticism that Beethoven kept in check to burst forth in full force.

L’événement Brahms, Quatuor Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme