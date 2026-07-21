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AGENDA · Lyon 5e Arrondissement

Brahms, Quatuor Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

mardi 3 novembre 2026 · Salle Molière · Lyon 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Molière
Adresse
18 quai de Bondy
Ville
69005 Lyon 5e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 5e Arrondissement

Brahms, Quatuor

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03 21:00:00

Date(s) :
2026-11-03

Soixante-quinze ans séparent la sonate de Beethoven et le quatuor de Brahms. Soixante-quinze ans, et un monde si Brahms s’inscrit dans le prolongement de son aîné, il laisse en revanche pleinement éclater le romantisme que Beethoven gardait tamisé.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English :

Seventy-five years separate Beethoven’s sonata and Brahms’s quartet. Seventy-five years—and a world of difference: while Brahms follows in his predecessor’s footsteps, he allows the Romanticism that Beethoven kept in check to burst forth in full force.

L’événement Brahms, Quatuor Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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