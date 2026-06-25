Sète

BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Explorant toutes les nuances du mot braise, Kelemenis&cie fête ses quarante printemps. Sous le souffle de danseurs virtuoses, l’incandescence devient une énergie partagée, la promesse d’un vif retour de flamme. Et pour opposer à la brutalité du monde la force vibrante de la danse, un septuor de danseurs complices.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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L’événement BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau