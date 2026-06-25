UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE Sète

BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE Sète jeudi 14 janvier 2027.

Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Tarif
8 8 27

Sète

BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14
fin : 2027-01-14

Date(s) :
2027-01-14

Explorant toutes les nuances du mot braise, Kelemenis&cie fête ses quarante printemps. Sous le souffle de danseurs virtuoses, l’incandescence devient une énergie partagée, la promesse d’un vif retour de flamme. Et pour opposer à la brutalité du monde la force vibrante de la danse, un septuor de danseurs complices.

En savoir plus www.tmsete.com   .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02  billetterie@tmsete.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BRAISES | MICHEL KELEMENIS KELEMENIS&CIE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

À voir aussi à Sète (Hérault)