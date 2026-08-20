Brama et Lullahush, L’Aéronef, Lille
samedi 3 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Brama et Lullahush Samedi 3 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
8 Euros / 5 Euros / Gratuit Abonnés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Le combo rock psychédélique Brama s’empare d’un folklore solaire et rayonnant où la langue occitane devient matière sonore, langage et mouvement. Polyrythmies, bourdons de vièle et mélopées acides tissent un monde à la croisée d’une tarentelle et d’une messe rock’n’roll psychédélique.
Folk traditionnel et electronica… Lullahush explore la fusion de la musique traditionnelle irlandaise et de l’électronique contemporaine pour transmettre une vision unique de l’identité irlandaise moderne. Un patchwork tourbillonnant de trésors sonores.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Entre rock psychédélique et folktronica !
Léa et Dimitri Photographie
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