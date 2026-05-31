Branche et Ciné – Un festival de cinéma en forêt, Forêt domaniale de Compiègne, Compiègne

Branche et Ciné – Un festival de cinéma en forêt Vendredi 26 juin, 22h00 Forêt domaniale de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T22:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:30:00+02:00

Films en forêt, une expérience de cinéma

Imaginez-vous au cœur de la forêt, le soir, confortablement installé dans un transat devant un écran géant pour plonger dans l’univers d’un film et rejoindre ses héros. Sur l’écran : la forêt. Autour de vous : la forêt. C’est à ces séances inédites de cinéma, sous la voute céleste et à l’abri des arbres, que l’Office national des forêts invite le public. Expérience cinématographique unique connectée à la forêt, Branche & Ciné attire chaque année près de 5 000 spectateurs. Juliette Binoche, actrice française de renommée internationale et engagée pour la protection de l’environnement, est la marraine du festival depuis la création de celui-ci.

Le festival propose des projections en plein air en forêt dans les régions des Hauts-de-France, d’Île-de-France et de Normandie : elles se dérouleront cette année encore dans quelques-unes des plus belles forêts publiques françaises : Fontainebleau, Meudon, Compiègne, Retz, Bord-Louviers, Mormal… Ces séances plein air, gratuites, sont le plus souvent organisées pendant les week-ends. Les réservations, obligatoires, se font sur le site du festival.

Forêt domaniale de Compiègne Carrefour du Point du Jour – 60 200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.onf.fr/vivre-la-foret/evenements-rendez-vous/%2B/27f7::festival-branche-et-cine.html »}]

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DR