Branche et Ciné – Un festival de cinéma en forêt, Forêt domaniale de Retz, Villers-Cotterêts
Branche et Ciné – Un festival de cinéma en forêt, Forêt domaniale de Retz, Villers-Cotterêts vendredi 3 juillet 2026.
Branche et Ciné – Un festival de cinéma en forêt Vendredi 3 juillet, 22h00 Forêt domaniale de Retz Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T22:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T22:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Films en forêt, une expérience de cinéma
Imaginez-vous au cœur de la forêt, le soir, confortablement installé dans un transat devant un écran géant pour plonger dans l’univers d’un film et rejoindre ses héros. Sur l’écran : la forêt. Autour de vous : la forêt. C’est à ces séances inédites de cinéma, sous la voute céleste et à l’abri des arbres, que l’Office national des forêts invite le public. Expérience cinématographique unique connectée à la forêt, Branche & Ciné attire chaque année près de 5 000 spectateurs. Juliette Binoche, actrice française de renommée internationale et engagée pour la protection de l’environnement, est la marraine du festival depuis la création de celui-ci.
Le festival propose des projections en plein air en forêt dans les régions des Hauts-de-France, d’Île-de-France et de Normandie : elles se dérouleront cette année encore dans quelques-unes des plus belles forêts publiques françaises : Fontainebleau, Meudon, Compiègne, Retz, Bord-Louviers, Mormal… Ces séances plein air, gratuites, sont le plus souvent organisées pendant les week-ends. Les réservations, obligatoires, se font sur le site du festival.
Forêt domaniale de Retz 4 impasse du marché – 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.onf.fr/vivre-la-foret/evenements-rendez-vous/%2B/27f7::festival-branche-et-cine.html »}]
La Guerre des boutons de Yves Robert Cinéma
DR
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