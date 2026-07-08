Braséro party au Domaine de la Garde Le Mazut Labastide-Marnhac
jeudi 16 juillet 2026 · Le Mazut · Labastide-Marnhac
Informations pratiques
Labastide-Marnhac
Braséro party au Domaine de la Garde
Le Mazut Domaine de la Garde Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Vivez une soirée exceptionnelle avec un DJ set by Hugo GRD.
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Le Mazut Domaine de la Garde Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 89 72 45 contact@domainedelagarde.com
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English :
Enjoy an exceptional evening with a DJ set by Hugo GRD.
L’événement Braséro party au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CVL Castelnau-Montratier
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