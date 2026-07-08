Braséro party au Domaine de la Garde Le Mazut Labastide-Marnhac

Informations pratiques

Labastide-Marnhac

Braséro party au Domaine de la Garde

Le Mazut Domaine de la Garde Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Vivez une soirée exceptionnelle avec un DJ set by Hugo GRD.

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Le Mazut Domaine de la Garde Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 89 72 45 contact@domainedelagarde.com

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English :

Enjoy an exceptional evening with a DJ set by Hugo GRD.

L’événement Braséro party au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CVL Castelnau-Montratier