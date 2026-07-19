Brass Tour Église Saint-Gildas Auray

Informations pratiques

Auray

Brass Tour

Église Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

IAM Brass est un quintette formé de 5 jeunes musiciens issus des 4 coins de la France. Ces 5 musiciens sont réunis pour une raison partager un moment d’amitié en musique avec le plus grand nombre.

Depuis plus de 2 ans, IAM Brass sillonne les scènes parisiennes et normandes. Cette année, c’est la Bretagne, terre de notre tromboniste Martin, que nos musiciens ont choisie comme destination.

Notre ensemble vous propose donc une soirée autour des instruments de la famille des cuivres. Ainsi, vous pourrez découvrir toute la richesse de timbres et d’ambiances que ces instruments peuvent offrir. Cette invitation musicale se déroulera autour d’un programme classique (romantique et moderne) en passant notamment par la musique de film.

Nos musiciens espèrent vous voir nombreux pour une soirée riche en émotions et en cuivres ! .

Église Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 71 41 92 39

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English :

L’événement Brass Tour Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon