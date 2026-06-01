Brasserie des Cimes, Brasserie des Cimes, Aix-les-Bains
Brasserie des Cimes, Brasserie des Cimes, Aix-les-Bains vendredi 5 juin 2026.
Brasserie des Cimes Vendredi 5 juin, 09h00, 13h30 Brasserie des Cimes Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Située au cœur des Alpes, la Brasserie des Cimes est installée depuis fin 1998 dans la ville thermale d’Aix-les-Bains, réputée pour la qualité de son eau. C’est dans cet environnement exceptionnel que sont brassées et élaborées ses bières artisanales, à partir de recettes exclusives. La visite de la Brasserie dure environ 1h, elle comprend le visionnage d’un film de présentation, la visite de la zone de production et d’embouteillage ainsi qu’une dégustation.
Brasserie des Cimes 152 avenue de Saint-Simond 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.brasserie-des-cimes.com/la-brasserie »}]
La Brasserie des Cimes est installée la ville d’Aix-les-Bains. C’est dans cet environnement exceptionnel que sont brassées et élaborées ses bières artisanales bière artisanat
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