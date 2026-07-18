Brassin public Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs
samedi 18 juillet 2026 · Brasserie Hoptimalt · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Brassin public
Brasserie Hoptimalt 19, rue de la gare Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Les samedis de 7H00 à 19H00 (mi·juil à fin aout) vous pourrez voir le brasseur brasser en direct, toucher et sentir nos ingrédients (malts, houblons…), et respirer les bonnes odeurs des prochaines bières… Le tout avec une dégustation gratuite. .
Brasserie Hoptimalt 19, rue de la gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 40 05 79
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English : Brassin public
L’événement Brassin public Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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