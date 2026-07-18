Brassin public Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Brassin public

Brasserie Hoptimalt 19, rue de la gare Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Les samedis de 7H00 à 19H00 (mi·juil à fin aout) vous pourrez voir le brasseur brasser en direct, toucher et sentir nos ingrédients (malts, houblons…), et respirer les bonnes odeurs des prochaines bières… Le tout avec une dégustation gratuite. .

Brasserie Hoptimalt 19, rue de la gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 40 05 79

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English : Brassin public

L’événement Brassin public Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE