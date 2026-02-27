Concert et jambon à la broche Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Concert et jambon à la broche

Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

À la Brasserie Hoptimalt on vous avait annoncé une surprise pour l’été.

Le 22 juillet Concert gratuit et jambon à la broche à la brasserie avec le groupe ska punk festif.

Le 5 août concert gratuit et jambons à la broche à la brasserie avec le trio fanfare techno bisontin.

Les 2 soirs jambon à la broche sauce morilles, patates à la braise, salade et glace pour 18€/pers. (10€ part enf-10ans). Quantité limitée, réservation par téléphone conseillée pour le repas. .

Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 40 05 79

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English : Concert et jambon à la broche

L’événement Concert et jambon à la broche Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE