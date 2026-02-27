Concert et jambon à la broche Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs
Concert et jambon à la broche Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs mercredi 22 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Concert et jambon à la broche
Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
À la Brasserie Hoptimalt on vous avait annoncé une surprise pour l’été.
Le 22 juillet Concert gratuit et jambon à la broche à la brasserie avec le groupe ska punk festif.
Le 5 août concert gratuit et jambons à la broche à la brasserie avec le trio fanfare techno bisontin.
Les 2 soirs jambon à la broche sauce morilles, patates à la braise, salade et glace pour 18€/pers. (10€ part enf-10ans). Quantité limitée, réservation par téléphone conseillée pour le repas. .
Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 40 05 79
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English : Concert et jambon à la broche
L’événement Concert et jambon à la broche Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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