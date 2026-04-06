Vide grenier Clairvaux-les-Lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Vide grenier Clairvaux-les-Lacs Parking de la salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs dimanche 19 juillet 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Vide grenier Clairvaux-les-Lacs
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide-greniers le dimanche 19 juillet, sur le parking de la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs. Ouvert de 7h à 18h pour les visiteurs.
Buvette et restauration sur place. .
Parking de la salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 34 amisdelorgue@gmail.com
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English : Vide grenier Clairvaux-les-Lacs
L’événement Vide grenier Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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