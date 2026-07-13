AGENDA · Clairvaux-les-Lacs
Cirque Albaron Stade Clairvaux-les-Lacs
mardi 21 juillet 2026 · Stade · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Cirque Albaron
Stade Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle familial pour petits et grands avec artistes et animaux. .
Stade Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 59 43 06
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English : Cirque Albaron
L’événement Cirque Albaron Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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