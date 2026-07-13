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AGENDA · Clairvaux-les-Lacs

Cirque Albaron Stade Clairvaux-les-Lacs

mardi 21 juillet 2026 · Stade · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Stade
Adresse
Chemin des Tilleuls
Ville
39130 Clairvaux-les-Lacs
Département
Jura
Tarif

Clairvaux-les-Lacs

Cirque Albaron

Stade Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Spectacle familial pour petits et grands avec artistes et animaux.   .

Stade Chemin des Tilleuls Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 59 43 06 

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English : Cirque Albaron

L’événement Cirque Albaron Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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