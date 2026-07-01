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AGENDA · Clairvaux-les-Lacs

Marché nocturne d’artisans et producteurs Derrière la Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs

mercredi 22 juillet 2026 · Derrière la Brasserie Hoptimalt · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Derrière la Brasserie Hoptimalt
Adresse
19 Rue de la Gare
Ville
39130 Clairvaux-les-Lacs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Marché nocturne d’artisans et producteurs

Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marché nocturne de producteurs et d’artisans le 22 juillet de 17h à 22h à Clairvaux-les-Lacs.

Restauration et buvette sur place. Animation musicale concert à 19h des chèvres salées.   .

Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté   cliclacs39@gmail.com

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English : Marché nocturne d’artisans et producteurs

L’événement Marché nocturne d’artisans et producteurs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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