Marché nocturne d’artisans et producteurs Derrière la Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Marché nocturne d’artisans et producteurs

Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Marché nocturne de producteurs et d’artisans le 22 juillet de 17h à 22h à Clairvaux-les-Lacs.

Restauration et buvette sur place. Animation musicale concert à 19h des chèvres salées. .

Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté cliclacs39@gmail.com

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English : Marché nocturne d’artisans et producteurs

L’événement Marché nocturne d’artisans et producteurs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE