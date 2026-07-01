Marché nocturne d’artisans et producteurs Derrière la Brasserie Hoptimalt Clairvaux-les-Lacs
mercredi 22 juillet 2026 · Derrière la Brasserie Hoptimalt · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Marché nocturne d’artisans et producteurs
Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché nocturne de producteurs et d’artisans le 22 juillet de 17h à 22h à Clairvaux-les-Lacs.
Restauration et buvette sur place. Animation musicale concert à 19h des chèvres salées. .
Derrière la Brasserie Hoptimalt 19 Rue de la Gare Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté cliclacs39@gmail.com
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English : Marché nocturne d’artisans et producteurs
L’événement Marché nocturne d’artisans et producteurs Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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