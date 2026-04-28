Brasucade Saint Martin des Faux Salles-Curan
Brasucade Saint Martin des Faux Salles-Curan vendredi 3 juillet 2026.
Salles-Curan
Brasucade
Saint Martin des Faux 13, Impasse du Presbytère Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03
19h Restaurant Aux Berges de Pareloup. Menuà 19€ pour les 20 ans de moules-frites ! Infos/résa 05 65 46 35 09.
19 .
Saint Martin des Faux 13, Impasse du Presbytère Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 00 29 aux.berges.pareloup@gmail.com
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English :
7pm Restaurant Aux Berges de Pareloup. Menu at 19? for 20 years of moules-frites! Info/booking 05 65 46 35 09.
L’événement Brasucade Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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