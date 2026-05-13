Centre de loisirs de Salles-Curan place de la mairie Salles-Curan

Salles-Curan

Centre de loisirs de Salles-Curan

place de la mairie dans les locaux de l’école publique Salles-Curan Aveyron

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-06

Le centre de loisirs de Salles Curan accueille tous les enfants de 3 à 12 ans à la demi-journée ou à la journée dans les locaux de l’école publique, du lundi au vendredi et 7h30 à 18h30. Infos et inscription au 07 72 77 78 16. Du 6 juillet au 7 août.

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place de la mairie dans les locaux de l’école publique Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

The Salles Curan leisure center welcomes all children aged 3 to 12 for half-day or full-day activities on the public school premises, Monday to Friday, 7.30am to 6.30pm. Information and registration on 07 72 77 78 16. From July 6 to August 7.

L’événement Centre de loisirs de Salles-Curan Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)