Centre de loisirs de Salles-Curan place de la mairie Salles-Curan
Centre de loisirs de Salles-Curan place de la mairie Salles-Curan lundi 6 juillet 2026.
Salles-Curan
Centre de loisirs de Salles-Curan
place de la mairie dans les locaux de l’école publique Salles-Curan Aveyron
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-06
Le centre de loisirs de Salles Curan accueille tous les enfants de 3 à 12 ans à la demi-journée ou à la journée dans les locaux de l’école publique, du lundi au vendredi et 7h30 à 18h30. Infos et inscription au 07 72 77 78 16. Du 6 juillet au 7 août.
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place de la mairie dans les locaux de l’école publique Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
The Salles Curan leisure center welcomes all children aged 3 to 12 for half-day or full-day activities on the public school premises, Monday to Friday, 7.30am to 6.30pm. Information and registration on 07 72 77 78 16. From July 6 to August 7.
L’événement Centre de loisirs de Salles-Curan Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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