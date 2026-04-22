Fête Nationale Salles-Curan
Fête Nationale Salles-Curan mardi 14 juillet 2026.
Salles-Curan
Fête Nationale
Plage des Vernhes 1 Salles-Curan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dès 19h Plage des Vernhes 1. Apéro-concert avec… , Feu d’artifice au-dessus du lac et concert avec … Brasucade Moules-frites et assiettes froides. Programmation en cours ! Organisé par le Comité des Fêtes de Salles-Curan.
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Plage des Vernhes 1 Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
From 7pm Plage des Vernhes 1. Apéro-concert with… fireworks over the lake and concert with… Brasucade Moules-frites and cold plates. Program in progress! Organized by the Comité des Fêtes de Salles-Curan.
L’événement Fête Nationale Salles-Curan a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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