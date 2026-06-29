Informations pratiques

Drusenheim

Bredele

2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 10:00:00

fin : 2026-12-16 11:45:00

Date(s) :

2026-12-16

Dans sa cuisine, Éléonore donne LA recette de Bredele, une expérience sensorielle pour les yeux et les narines des petits installés aux pieds du plan de travail. Son corps dansant devient un ingrédient, tandis que les ustensiles prennent vie. Les quantités chantent, une louche gourmande cueille la joue, les gousses et les écorces valsent, et la farine virevolte dans la lumière.

Et quand c’est cuit, on partage !

Préparer une surprise, c’est mettre la main à la pâte. On met tant de soi dans ce que l’on cuisine et que l’on offre.

A partir de 18mois. .

2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Bredele Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan