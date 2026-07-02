Brel ! Le spectacle, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Brel ! Le spectacle Dimanche 11 octobre, 17h00 Théâtre Fémina Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T20:00:00+02:00

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques.

Olivier Laurent ne l’imite pas : il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.

Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. Déjà joué devant des milliers de spectateurs émus aux larmes à Paris, Montréal, New-York ou Dubaï, ce spectacle est un hymne à l’humanité, à l’amour et à la poésie. Un moment rare, à vivre et à chérir pour toujours. Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur scène. « Un spectacle qui vous transportera hors du temps… » — Le Parisien (France)

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/brel-le-spectacle/132397 »}]

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel ! concert tribute