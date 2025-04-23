Brenn’storming #4 Pollen Odyssey

Rosnay Indre

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Festival de musiques electronique qui oscille entre la techno et la trance au milieu du PNR Brenne. Réalisé par l’association ACF cette quatriène édition haute en couleur se veut prometteuse.

Festival House Techno Trance & more. Show Mapping Show lights Full déco.Le Brenn’Storming se veut être un festival de musique électronique qui balaie des styles variés et pointus. L’ouverture d’esprit et le partage étant les maîtres mots de notre organisation, les styles représentés tendront probablement à évoluer. L’objectif de lancer cet événement annuel est multiple et ne repose pas sur le simple fait de vouloir “Faire la fête” légalement. Chaque année nous trouvons un thème et essayons de trouver un lien entre les thèmes afin de véritablement écrire l’histoire de l’Acid Café Family. 55 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire acidcafefamily23@gmail.com

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English :

An electronic music festival oscillating between techno and trance in the middle of the PNR Brenne. Organized by the ACF association, this colorful third edition looks promising. Under the Disko pirate theme, masquerade costume will be the order of the day.

L’événement Brenn’storming #4 Pollen Odyssey Rosnay a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne