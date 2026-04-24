Brève histoire des mouvements LGBTQI+ au Mexique, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Brève histoire des mouvements LGBTQI+ au Mexique 18 – 30 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T16:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Par : MACLA Bordeaux

La thématique du Mois des Fiertés 2026 « Nos corps, nos récits, nos fiertés » est déclinée dans la proposition de MACLA Bordeaux, qui explore une facette de l’histoire des mouvements au Mexique en collaboration avec Le Musée LGBTQI+ de la ville de Guadalajara. Le projet présente l’évolution des mouvements et avant-gardes LGBTQI+, couvrant la période de la fin XIXᵉ-début XXᵉ siècle jusqu’aux années 70, tant à Guadalajara que dans l’ensemble du Mexique.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition sur l’évolution des mouvements et avant-gardes LGBTQI+ au Mexique. SALC Mois des Fiertés