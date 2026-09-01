Informations pratiques

Charleville-Mézières

Brevet cyclotourisme La Trace

Salle omnisport Bayard Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Petit parcours licencié FFVélo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Départ de la salle Bayard à 8h00. 2 parcours 70 km et 100 kmRavitaillement prévuInscriptions limitées à 99 participantsTrace GPX disponible au départ

.

Salle omnisport Bayard Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from the Bayard Hall at 8:00 a.m. Two routes: 70 km and 100 km. Refreshments provided. Registration limited to 99 participants. GPX track available at the start.

L’événement Brevet cyclotourisme La Trace Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme