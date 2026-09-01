Brevet cyclotourisme La Trace Charleville-Mézières
samedi 26 septembre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Brevet cyclotourisme La Trace
Salle omnisport Bayard Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Petit parcours licencié FFVélo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Départ de la salle Bayard à 8h00. 2 parcours 70 km et 100 kmRavitaillement prévuInscriptions limitées à 99 participantsTrace GPX disponible au départ
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Salle omnisport Bayard Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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English :
Departure from the Bayard Hall at 8:00 a.m. Two routes: 70 km and 100 km. Refreshments provided. Registration limited to 99 participants. GPX track available at the start.
L’événement Brevet cyclotourisme La Trace Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme
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