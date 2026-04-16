Pesmes

Bric à Brac

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Familles Rurales de Pesmes et alentours organise son traditionnel Bric à Brac réservé aux particuliers. .

Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 91 08 familleruralepesmes@hotmail.com

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English : Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY