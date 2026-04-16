Bric à Brac Pesmes
Bric à Brac Pesmes dimanche 10 mai 2026.
Pesmes
Bric à Brac
Place des Promenades Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Familles Rurales de Pesmes et alentours organise son traditionnel Bric à Brac réservé aux particuliers. .
Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 91 08 familleruralepesmes@hotmail.com
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English : Bric à Brac
L’événement Bric à Brac Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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