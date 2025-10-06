Festival Faites moins de bruits Pesmes
Festival Faites moins de bruits Pesmes vendredi 24 avril 2026.
Festival Faites moins de bruits
Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
“Faites Moins de Bruit est un festival de musique acoustique (ni sono ni micro) qui a pris naissance en 2017 au Scènacle à Besançon. Après y avoir grandi, il est maintenant à maturité et s’autorise des escapades dans la région.
Pour la deuxième année, nous avons le plaisir de continuer ce partenariat avec Stéphane Rabbe. .
Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com
English : Festival Faites moins de bruits
German : Festival Faites moins de bruits
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Faites moins de bruits Pesmes a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY