Festival Faites moins de bruits Pesmes vendredi 24 avril 2026.

Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

“Faites Moins de Bruit est un festival de musique acoustique (ni sono ni micro) qui a pris naissance en 2017 au Scènacle à Besançon. Après y avoir grandi, il est maintenant à maturité et s’autorise des escapades dans la région.
Pour la deuxième année, nous avons le plaisir de continuer ce partenariat avec Stéphane Rabbe.   .

Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   forgespesmes@gmail.com

