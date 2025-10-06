Festival Faites moins de bruits

Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

“Faites Moins de Bruit est un festival de musique acoustique (ni sono ni micro) qui a pris naissance en 2017 au Scènacle à Besançon. Après y avoir grandi, il est maintenant à maturité et s’autorise des escapades dans la région.

Pour la deuxième année, nous avons le plaisir de continuer ce partenariat avec Stéphane Rabbe. .

Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com

English : Festival Faites moins de bruits

German : Festival Faites moins de bruits

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Faites moins de bruits Pesmes a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY