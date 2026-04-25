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Une Terre, des Hommes, un Artiste SALLES DES VOÛTES Pesmes

Une Terre, des Hommes, un Artiste SALLES DES VOÛTES Pesmes samedi 9 mai 2026.

Lieu : SALLES DES VOÛTES

Adresse : Esplanade du Château

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pesmes

Une Terre, des Hommes, un Artiste

SALLES DES VOÛTES Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-09

EXPOSITION PEINTURES & SCULPTURES PHILIPPE DUWALD
UNE TERRE, DES HOMMES, UN ARTISTE…
VÔUTES de PESMES
Esplanade du Château   .

SALLES DES VOÛTES Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 99 24 42  philippeduwald@gmail.com

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English : Une Terre, des Hommes, un Artiste

L’événement Une Terre, des Hommes, un Artiste Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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