Une Terre, des Hommes, un Artiste SALLES DES VOÛTES Pesmes

Pesmes

Une Terre, des Hommes, un Artiste

SALLES DES VOÛTES Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-09

EXPOSITION PEINTURES & SCULPTURES PHILIPPE DUWALD

UNE TERRE, DES HOMMES, UN ARTISTE…

VÔUTES de PESMES

Esplanade du Château .

SALLES DES VOÛTES Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 99 24 42 philippeduwald@gmail.com

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English : Une Terre, des Hommes, un Artiste

L’événement Une Terre, des Hommes, un Artiste Pesmes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY