Journée Portugaise Maison Santos Caviste Pesmes

Pesmes

Journée Portugaise

Maison Santos Caviste 34 Grande Rue Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Maison Santos vous invite à une journée Portugaise.

Au programme musique Portugaise, vins, Porto et sans alcool, assiette apéro ( accras de Morue, Pastel de Nata….). .

Maison Santos Caviste 34 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 39 44 66

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English : Journée Portugaise

L’événement Journée Portugaise Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY