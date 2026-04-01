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Journée Portugaise Maison Santos Caviste Pesmes

Journée Portugaise Maison Santos Caviste Pesmes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison Santos Caviste

Adresse : 34 Grande Rue

Ville : 70140 Pesmes

Département : Haute-Saône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pesmes

Journée Portugaise

Maison Santos Caviste 34 Grande Rue Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

La Maison Santos vous invite à une journée Portugaise.
Au programme musique Portugaise, vins, Porto et sans alcool, assiette apéro ( accras de Morue, Pastel de Nata….).   .

Maison Santos Caviste 34 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 39 44 66 

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English : Journée Portugaise

L’événement Journée Portugaise Pesmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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