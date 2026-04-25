Exposition Pesmes Cité Inspirante Salle des voûtes Pesmes

Pesmes

Exposition Pesmes Cité Inspirante

Salle des voûtes Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une exposition pour (re) découvrir Pesmes à travers les différentes techniques peintures, aquarelles, dessins , collages, lithographies…Les artistes Pesmois du passé et actuels, professionnels ou amateurs réunis dans une même exposition. .

Salle des voûtes Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 98 48 75

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English : Exposition Pesmes Cité Inspirante

L’événement Exposition Pesmes Cité Inspirante Pesmes a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY