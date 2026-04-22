Tuffé Val de la Chéronne

Bric à brac

Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:30:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Buvette et restauration sur place.

Organisé par le sporting club Tufféen .

Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 46 76 49

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English :

L’événement Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays Perche Sarthois