Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne
Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne jeudi 14 mai 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Bric à brac
Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:30:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Buvette et restauration sur place.
Organisé par le sporting club Tufféen .
Plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 46 76 49
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English :
L’événement Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays Perche Sarthois
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