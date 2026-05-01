Kermesse 1900 Tuffé Val de la Chéronne
Kermesse 1900 Tuffé Val de la Chéronne samedi 16 mai 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Kermesse 1900
Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez participer à la première kermesse organisée à l’Abbaye, le samedi 16 mai de 14h à 19h30.
Le thème de cette année est 1900, venez déguisés ou non comme à l’époque et profitez, en entrée libre, de jeux gratuits, et de la guinguette…
Sur place, buvette et petite restauration de fouées cuites dans le fournil de l’Abbaye de Tuffé ! .
Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kermesse 1900 Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Tuffé Val de la Chéronne (Sarthe)
- Bric à brac Tuffé Val de la Chéronne 14 mai 2026
- Randonnée Gourmande Tuffé Val de la Chéronne 7 juin 2026
- Bric a brac Tuffé Val de la Chéronne 14 juillet 2026
- Visite guidée du bourg Tuffé Val de la Chéronne 22 juillet 2026
- Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 19 août 2026