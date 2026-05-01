Tuffé Val de la Chéronne

Kermesse 1900

Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez participer à la première kermesse organisée à l’Abbaye, le samedi 16 mai de 14h à 19h30.

Le thème de cette année est 1900, venez déguisés ou non comme à l’époque et profitez, en entrée libre, de jeux gratuits, et de la guinguette…

Sur place, buvette et petite restauration de fouées cuites dans le fournil de l’Abbaye de Tuffé ! .

Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

L’événement Kermesse 1900 Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude