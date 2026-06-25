Montenach

Brico nature Contes et légendes

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Entre mystères, animaux et histoires fantastiques, plonge dans l’univers magique de la forêt. Imagine ton propre conte et donne vie à tes idées grâce à des créations originales.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans, réservation indispensable.Enfants

20 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Between mysteries, animals, and fantastical stories, dive into the magical world of the forest. Imagine your own tale and bring your ideas to life through original creations.

Workshop for children ages 6 to 11; reservations required.

L’événement Brico nature Contes et légendes Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME