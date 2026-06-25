Montenach

Journée nature Ta cabane en forêt

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Construis une véritable cabane et transformes-la en refuge de tes rêves. Une journée d’aventure, de bricolage et de jeux au cœur des bois.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Build a real treehouse and turn it into the refuge of your dreams. A day of adventure, crafts, and games in the heart of the woods.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Ta cabane en forêt Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME