Récré nature Artiste de Nature Montenach
mercredi 29 juillet 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Récré nature Artiste de Nature
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Feuilles, fleurs, graines et petits trésors naturels deviendront tes outils de création. Laisse parler ton imagination et réalise de superbes œuvres d’art inspirées par la nature.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Leaves, flowers, seeds, and little natural treasures will become your tools for creativity. Let your imagination run wild and create beautiful works of art inspired by nature.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Récré nature Artiste de Nature Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Montenach (Moselle)
- Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach 6 juillet 2026
- Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach 7 juillet 2026
- Récré nature Peintures végétales Montenach 8 juillet 2026
- Brico nature Contes et légendes Montenach 10 juillet 2026
- Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach 20 juillet 2026