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AGENDA · Montenach

Récré nature La famille Pic Montenach

vendredi 7 août 2026 · Montenach

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Chemin d'Evendorff
Ville
57480 Montenach
Département
Moselle
Tarif
12 Tarif enfant

Montenach

Récré nature La famille Pic

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Pourquoi les pics tapent-ils sur les arbres ? Pars à la découverte de ces oiseaux étonnants et apprends à reconnaître les membres de cette famille pas comme les autres.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12  .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49  maisondelanature@ccb3f.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why do woodpeckers peck at trees? Come discover these amazing birds and learn to recognize the members of this one-of-a-kind family.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Récré nature La famille Pic Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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