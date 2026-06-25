Récré nature La famille Pic Montenach
vendredi 7 août 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Récré nature La famille Pic
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Pourquoi les pics tapent-ils sur les arbres ? Pars à la découverte de ces oiseaux étonnants et apprends à reconnaître les membres de cette famille pas comme les autres.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Why do woodpeckers peck at trees? Come discover these amazing birds and learn to recognize the members of this one-of-a-kind family.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Récré nature La famille Pic Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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