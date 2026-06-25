Récré nature Epouvantail Montenach
Récré nature Epouvantail Montenach vendredi 31 juillet 2026.
Montenach
Récré nature Epouvantail
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Avec de vieux tissus, un chapeau de paille et un peu d’imagination, fabrique un épouvantail unique. Découvre aussi l’utilité de ce drôle de personnage ! 12€. 14h à 17hEnfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
With some old fabric, a straw hat, and a little imagination, make a unique %E9scarecrow. Discover what this funny character is used for, too! 12?. 2:00 p.m. 5:00 p.m.
L’événement Récré nature Epouvantail Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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