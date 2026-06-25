Montenach

Récré nature Epouvantail

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Avec de vieux tissus, un chapeau de paille et un peu d’imagination, fabrique un épouvantail unique. Découvre aussi l’utilité de ce drôle de personnage ! 12€. 14h à 17hEnfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

With some old fabric, a straw hat, and a little imagination, make a unique %E9scarecrow. Discover what this funny character is used for, too! 12?. 2:00 p.m. 5:00 p.m.

L’événement Récré nature Epouvantail Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME