Montenach

Journée nature Opération jardin !

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Enfile tes gants et deviens jardinier le temps d’une journée. Semis, plantations et astuces nature t’attendent pour faire pousser la vie autour de toi.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ansEnfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Put on your gloves and become a gardener for a day. Seed sowing, planting, and nature tips await you to help you grow life around you.

Workshop for children ages 6–11

L’événement Journée nature Opération jardin ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME