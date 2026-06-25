Journée nature Opération jardin ! Montenach
Journée nature Opération jardin ! Montenach jeudi 6 août 2026.
Montenach
Journée nature Opération jardin !
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Enfile tes gants et deviens jardinier le temps d’une journée. Semis, plantations et astuces nature t’attendent pour faire pousser la vie autour de toi.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ansEnfants
35 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Put on your gloves and become a gardener for a day. Seed sowing, planting, and nature tips await you to help you grow life around you.
Workshop for children ages 6–11
L’événement Journée nature Opération jardin ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Montenach (Moselle)
- Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach 6 juillet 2026
- Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach 7 juillet 2026
- Brico nature Contes et légendes Montenach 10 juillet 2026
- Journée nature Ta cabane en forêt Montenach 30 juillet 2026
- Récré nature Epouvantail Montenach 31 juillet 2026