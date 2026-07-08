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AGENDA · Montenach

Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs Montenach

dimanche 9 août 2026 · Montenach

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
3 Chemin d'Evendorff
Ville
57480 Montenach
Département
Moselle
Tarif
6 Tarif de base plein tarif

Montenach

Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

La fleur de Succise des prés offre une magnifique floraison bleu violacé qui attire une multitude d’insectes. Lors d’une balade matinale à Ritzing, venez observer ce spectacle fascinant et découvrir les liens étroits entre les fleurs et leurs pollinisateurs.Tout public
6  .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49  maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

The meadow sow thistle blooms with magnificent purplish-blue flowers that attract a multitude of insects. During a morning walk in Ritzing, come observe this fascinating spectacle and discover the close ties between flowers and their pollinators.

L’événement Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs Montenach a été mis à jour le 2026-07-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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