Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs Montenach
dimanche 9 août 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La fleur de Succise des prés offre une magnifique floraison bleu violacé qui attire une multitude d’insectes. Lors d’une balade matinale à Ritzing, venez observer ce spectacle fascinant et découvrir les liens étroits entre les fleurs et leurs pollinisateurs.Tout public
6 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
The meadow sow thistle blooms with magnificent purplish-blue flowers that attract a multitude of insects. During a morning walk in Ritzing, come observe this fascinating spectacle and discover the close ties between flowers and their pollinators.
L’événement Parenthèse nature À la rencontre de la Succise des prés et de ses pollinisateurs Montenach a été mis à jour le 2026-07-03 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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