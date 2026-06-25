Informations pratiques

Montenach

Récré nature Mantes religieuses

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Pars à la recherche de la célèbre mante religieuse dans les herbes hautes. Ouvre l’œil pour repérer cette experte du camouflage et découvrir ses incroyables secrets.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Set out to find the famous praying mantis in the tall grass. Keep your eyes peeled to spot this master of camouflage and discover its incredible secrets.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Récré nature Mantes religieuses Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME