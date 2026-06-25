Récré nature Mantes religieuses Montenach
jeudi 13 août 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Récré nature Mantes religieuses
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pars à la recherche de la célèbre mante religieuse dans les herbes hautes. Ouvre l’œil pour repérer cette experte du camouflage et découvrir ses incroyables secrets.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Set out to find the famous praying mantis in the tall grass. Keep your eyes peeled to spot this master of camouflage and discover its incredible secrets.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Récré nature Mantes religieuses Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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