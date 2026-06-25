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Récré nature Mantes religieuses Montenach

jeudi 13 août 2026 · Montenach

Récré nature Mantes religieuses Montenach

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Chemin d'Evendorff
Ville
57480 Montenach
Département
Moselle
Tarif
12 Tarif enfant

Montenach

Récré nature Mantes religieuses

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Pars à la recherche de la célèbre mante religieuse dans les herbes hautes. Ouvre l’œil pour repérer cette experte du camouflage et découvrir ses incroyables secrets.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12  .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49  maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Set out to find the famous praying mantis in the tall grass. Keep your eyes peeled to spot this master of camouflage and discover its incredible secrets.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Récré nature Mantes religieuses Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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