Informations pratiques

Montenach

Récré nature Eau’Ruisseaux

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Pars à la découverte du monde fascinant des ruisseaux ! Observe les habitants de l’eau, comprends leur environnement et profite d’un après-midi rafraîchissant au coeur de la nature. 12€. 14h à 17h.Enfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Set out to discover the fascinating world of streams! Observe the creatures that live in the water, learn about their environment, and enjoy a refreshing afternoon surrounded by nature. 12?. 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME