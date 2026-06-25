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Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach

lundi 20 juillet 2026 · Montenach

Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Chemin d'Evendorff
Ville
57480 Montenach
Département
Moselle
Tarif
12 Tarif enfant

Montenach

Récré nature Eau’Ruisseaux

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Pars à la découverte du monde fascinant des ruisseaux ! Observe les habitants de l’eau, comprends leur environnement et profite d’un après-midi rafraîchissant au coeur de la nature. 12€. 14h à 17h.Enfants
12  .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49  maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Set out to discover the fascinating world of streams! Observe the creatures that live in the water, learn about their environment, and enjoy a refreshing afternoon surrounded by nature. 12?. 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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