Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach
lundi 20 juillet 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Récré nature Eau’Ruisseaux
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Pars à la découverte du monde fascinant des ruisseaux ! Observe les habitants de l’eau, comprends leur environnement et profite d’un après-midi rafraîchissant au coeur de la nature. 12€. 14h à 17h.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Set out to discover the fascinating world of streams! Observe the creatures that live in the water, learn about their environment, and enjoy a refreshing afternoon surrounded by nature. 12?. 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
L’événement Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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