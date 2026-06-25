Informations pratiques

Montenach

Récré nature Sifflotements sous les pierres

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Serpents et lézards te fascinent ? Pars sur leurs traces et découvre la vie secrète des reptiles à travers des observations, des jeux et des activités passionnantes.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Are you fascinated by snakes and lizards? Follow their trail and discover the secret lives of reptiles through observations, games, and exciting activities.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Récré nature Sifflotements sous les pierres Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME