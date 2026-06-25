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Journée nature Attrape les rêves Montenach

Journée nature Attrape les rêves Montenach mardi 25 août 2026.

Adresse
3 Chemin d'Evendorff
Ville
57480 Montenach
Département
Moselle
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
35 Tarif enfant

Montenach

Journée nature Attrape les rêves

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Plumes, couleurs et petits trésors naturels t’aideront à créer un magnifique attrape-rêve. Une activité créative pour laisser voyager ton imagination.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
35  .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49  maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Feathers, colors, and little natural treasures will help you create a beautiful dreamcatcher. A creative activity to let your imagination run wild.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Attrape les rêves Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME

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