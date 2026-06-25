Journée nature Attrape les rêves Montenach
Journée nature Attrape les rêves Montenach mardi 25 août 2026.
Montenach
Journée nature Attrape les rêves
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Plumes, couleurs et petits trésors naturels t’aideront à créer un magnifique attrape-rêve. Une activité créative pour laisser voyager ton imagination.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
35 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Feathers, colors, and little natural treasures will help you create a beautiful dreamcatcher. A creative activity to let your imagination run wild.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Journée nature Attrape les rêves Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Montenach (Moselle)
- Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach 6 juillet 2026
- Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach 7 juillet 2026
- Journée nature Ta cabane en forêt Montenach 30 juillet 2026
- Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach 27 août 2026