Montenach

Journée nature Attrape les rêves

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-25 09:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Plumes, couleurs et petits trésors naturels t’aideront à créer un magnifique attrape-rêve. Une activité créative pour laisser voyager ton imagination.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Feathers, colors, and little natural treasures will help you create a beautiful dreamcatcher. A creative activity to let your imagination run wild.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Attrape les rêves Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME