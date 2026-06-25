Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach jeudi 27 août 2026.

Montenach

Brico nature L’art de la pyrogravure

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvre une technique étonnante qui permet de dessiner sur le bois. Crée une œuvre unique et repars avec ta réalisation.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

20 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Discover an amazing technique for drawing on wood. Create a one-of-a-kind piece of art and take your creation home with you.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME