Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach
Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach jeudi 27 août 2026.
Montenach
Brico nature L’art de la pyrogravure
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvre une technique étonnante qui permet de dessiner sur le bois. Crée une œuvre unique et repars avec ta réalisation.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
20 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Discover an amazing technique for drawing on wood. Create a one-of-a-kind piece of art and take your creation home with you.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Brico nature L’art de la pyrogravure Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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