Journée nature Robin des bois Montenach
Journée nature Robin des bois Montenach vendredi 14 août 2026.
Montenach
Journée nature Robin des bois
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Apprends à te débrouiller dans la nature comme un véritable aventurier. Fabrication d’outils, astuces de survie et découvertes en plein air seront au rendez-vous de cette incroyable journée.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
35 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Learn how to fend for yourself in the great outdoors like a true adventurer. Tool-making, survival tips, and outdoor exploration are all part of this incredible day.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Journée nature Robin des bois Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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