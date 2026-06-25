Montenach

Journée nature Robin des bois

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Apprends à te débrouiller dans la nature comme un véritable aventurier. Fabrication d’outils, astuces de survie et découvertes en plein air seront au rendez-vous de cette incroyable journée.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Learn how to fend for yourself in the great outdoors like a true adventurer. Tool-making, survival tips, and outdoor exploration are all part of this incredible day.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Robin des bois Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME