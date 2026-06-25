Montenach

Journée nature Les habitants de l’arbre

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un arbre est un véritable immeuble pour la nature ! Observe et découvre ses nombreux habitants grâce à des jeux, du matériel scientifique et une balade au cœur de la forêt.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

A tree is a veritable building for nature! Observe and discover its many inhabitants through games, scientific equipment, and a walk through the heart of the forest.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Les habitants de l’arbre Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME