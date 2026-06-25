Cuisine nature P’tit chef en herbe ! Montenach lundi 10 août 2026.

Montenach

Cuisine nature P’tit chef en herbe !

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10 13:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Viens découvrir puis cueillir des plantes et fruits de saison ! Tu réaliseras ensuite de délicieuses recettes gourmandes à emporter.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

25 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Come discover and pick seasonal plants and fruits! Then you’ll make delicious gourmet recipes to take home.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Cuisine nature P’tit chef en herbe ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME