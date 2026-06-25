Cuisine nature P’tit chef en herbe ! Montenach
Cuisine nature P’tit chef en herbe ! Montenach lundi 10 août 2026.
Montenach
Cuisine nature P’tit chef en herbe !
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 13:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Viens découvrir puis cueillir des plantes et fruits de saison ! Tu réaliseras ensuite de délicieuses recettes gourmandes à emporter.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
25 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Come discover and pick seasonal plants and fruits! Then you’ll make delicious gourmet recipes to take home.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Cuisine nature P’tit chef en herbe ! Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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