Montenach

Brico nature Déco florale

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Fleurs et plantes sauvages abondent en été ! Viens vite les découvrir et fabrique de jolies décorations tout en couleurs. Elles apporteront une touche de nature et de poésie dans ta maison !

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

20 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Wildflowers and plants are everywhere in %E9t%E9! Come discover them and make some beautiful, colorful decorations. They’ll bring a touch of nature and poetry into your home!

Workshop for children ages 6 %E0 to 11.

L’événement Brico nature Déco florale Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME