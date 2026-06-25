Brico nature Déco florale Montenach
Brico nature Déco florale Montenach mardi 11 août 2026.
Montenach
Brico nature Déco florale
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Fleurs et plantes sauvages abondent en été ! Viens vite les découvrir et fabrique de jolies décorations tout en couleurs. Elles apporteront une touche de nature et de poésie dans ta maison !
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
20 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Wildflowers and plants are everywhere in %E9t%E9! Come discover them and make some beautiful, colorful decorations. They’ll bring a touch of nature and poetry into your home!
Workshop for children ages 6 %E0 to 11.
L’événement Brico nature Déco florale Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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