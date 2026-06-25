Récré nature Enquête nature Montenach
lundi 24 août 2026 · Montenach
Informations pratiques
Montenach
Récré nature Enquête nature
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Les animaux de la forêt ont disparu… A toi de mener l’enquête ! Résous les énigmes, relève les défis et aide l’agent Colvert à percer ce mystère.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The animals of the forest have disappeared… It’s up to you to investigate! Solve the puzzles, take on the challenges, and help Agent Colvert unravel this mystery.
Workshop for children ages 6 to 11.
L’événement Récré nature Enquête nature Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
À voir aussi à Montenach (Moselle)
- Atelier nature Drôles de bêtes cherchent hébergement ! Montenach 6 juillet 2026
- Sortie nature Apprentis randonneurs Montenach 7 juillet 2026
- Récré nature Peintures végétales Montenach 8 juillet 2026
- Brico nature Contes et légendes Montenach 10 juillet 2026
- Récré nature Eau’Ruisseaux Montenach 20 juillet 2026