Informations pratiques

Montenach

Récré nature Enquête nature

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Les animaux de la forêt ont disparu… A toi de mener l’enquête ! Résous les énigmes, relève les défis et aide l’agent Colvert à percer ce mystère.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

The animals of the forest have disappeared… It’s up to you to investigate! Solve the puzzles, take on the challenges, and help Agent Colvert unravel this mystery.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Récré nature Enquête nature Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME