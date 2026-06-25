Montenach

Journée nature Olympiade nature

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 09:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Défis, jeux et épreuves en équipe t’attendent ! Viens te dépenser, coopérer et t’amuser au grand air lors d’une journée en pleine nature.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

35 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Challenges, games, and team activities await you! Come blow off some steam, work together, and have fun outdoors during a day in the great outdoors.

Workshop for children ages 6 to 11.

L’événement Journée nature Olympiade nature Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME