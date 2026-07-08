Brico-petits (lecture et bricolage) Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
jeudi 9 juillet 2026 · Médiathèque intercommunale Les Voyageurs · Mareuil-sur-Lay-Dissais
Informations pratiques
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Brico-petits (lecture et bricolage)
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 10:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Après la découverte de l’univers d’Hervé Tullet et la lecture d’un album, les enfants participeront à un atelier peinture à la manière du célèbre illustrateur.
Les enfants repartiront avec leur création !
Pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagnés.
Prévoir blouse et/ou vêtements non fragiles.
Juillet tous les jeudis, de 10h à 10h45 .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
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English :
L’événement Brico-petits (lecture et bricolage) Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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