Bricolo, Escapade, Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

Bricolo Vendredi 16 octobre, 10h00, 14h30 Escapade, Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

6 € / 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T15:00:00+02:00

Bricolo ressuscite deux courts-métrages muets d’un génie méconnu, pionnier du cinéma d’animation, Charley Bowers. Sur scène, deux artistes interviennent inopinément pour répondre aux facéties du héros burlesque, Bricolo. Cet inventeur fou tente de perfectionner le monde en faisant pousser des chats dans les arbres, en inventant la machine à laver les chaussures et celle à créer des poupées qui parlent. Un spectacle qui marie le cinéma, la musique et le théâtre sur un mode loufoque et absurde.

Composition originale et mise en scène : Joachim Latarjet

Interprétation : Alexandra Fleischer et Joachim Latarjet

Son : Tom Menigault

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dans le cadre du Festival Marmaille / En partenariat avec Lillico ciné-concert Festival Marmaille

Olivier Ouadah