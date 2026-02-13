Brigade poétique, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Brigade poétique Vendredi 6 mars, 14h30 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

entrée libre

La comédienne Séverine Valomet de la compagnie La bête curieuse se promène dans les espaces de la bibliothèque pour un moment suspendu avec un poème, deux poèmes…murmurés à l’oreille ou déclamés devant vous. La liberté, force vive déployée sera à l’honneur. Dans le cadre de l’évènement national Le printemps des poètes.

