Brille en entretien Bonnat
Brille en entretien Bonnat vendredi 26 juin 2026.
Bonnat
Brille en entretien
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Brille en entretien
Confiance et techniques gagnantes
Vendredi 26 Juin
10h à 12h
SUR INSCRIPTION
erip.ouestcreuse@mef23.fr
— >ERIP Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 erip.ouestcreuse@mef23.fr
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English : Brille en entretien
L’événement Brille en entretien Bonnat a été mis à jour le 2026-06-05 par Portes de la Creuse en Marche
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