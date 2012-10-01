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Brille en entretien Bonnat

Brille en entretien Bonnat

Brille en entretien Bonnat vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Le chai

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bonnat

Brille en entretien

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Brille en entretien
Confiance et techniques gagnantes
Vendredi 26 Juin
10h à 12h
SUR INSCRIPTION
erip.ouestcreuse@mef23.fr

— >ERIP Le Chai   .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  erip.ouestcreuse@mef23.fr

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English : Brille en entretien

L’événement Brille en entretien Bonnat a été mis à jour le 2026-06-05 par Portes de la Creuse en Marche

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